Работа юной азербайджанской художницы удостоена награды на выставке в Корее

В известной галерее La Mer, расположенной в столице Южной Кореи Сеуле, открылась традиционная выставка Dream Knocking 2025, на которой демонстрируются работы преподавателей и студентов художественных школ страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, среди прочих на выставке также экспонируется работа представительницы сеульской художественной школы "Воображение без границ" 8-летней Айлы Гафар. Ее рисунок "Морской мир" включена организационным комитетом в число избранных работ выставки. В связи с этим Айле была вручена Почетная грамота мероприятия за вклад в развитие искусства в Южной Корее.

Отметим, что выставка Dream Knocking ежегодно организуется южнокорейской Ассоциацией художественного образования с целью продвижения действующих в стране художников, особенно юных талантов, а также поддержки художественного образования.