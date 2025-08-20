Исполняется 113 лет со дня рождения маэстро Ниязи

Будучи первым исполнителем кантат и ораторий ряда симфонических и музыкально-сценических произведений азербайджанских композиторов, он создал оригинальный стиль их исполнения. С его именем связано формирование азербайджанской национальной дирижерской школы. В трактовке маэстро Ниязи многие произведения национальных композиторов, в том числе опера Узеира Гаджибейли "Кёроглу", вошли в Золотой фонд азербайджанской музыки.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, исполняется 113 лет со дня рождения всемирно известного дирижера, композитора, общественного деятеля, Народного артиста СССР, Героя Социалистического Труда Ниязи Тагизаде-Гаджибекова.

20 августа 1912 года в Тифлисе в семье композитора Зульфугара Гаджибекова родился мальчик. Его назвали Ниязи. Впервые увидев племянника - сына своего брата - и внимательно всмотревшись в его лицо, выдающийся композитор Узеир Гаджибейли невольно назвал ребенка Князем. С тех пор мальчика так и прозвали.

Впоследствии семья Зульфугара Гаджибекова переехала в Баку. Детские годы Ниязи прошли в окружении выдающихся мастеров.

Сначала Ниязи хотел стать военным, а затем - спортсменом. Он проявлял интерес к футбольному судейству, воздушному спорту. Принимал участие в соревнованиях по тяжелой атлетике общества "Динамо". Даже был чемпионом Баку и Азербайджана в весовой категории 56 кг. После Второй мировой войны более десяти лет руководил Федерацией тяжелой атлетики Азербайджана.

Ниязи Тагизаде-Гаджибеков получил начальное музыкальное образование в Баку. Затем учился в Московской детской музыкальной школе имени Гнесиных, Ленинградском центральном музыкальном техникуме (ныне Санкт-Петербургское музыкальное училище имени М. П. Мусоргского), Азербайджанской государственной консерватории.

Направленный в Комиссариат просвещения Ниязи познакомился в Махачкале со своей будущей женой Хаджар ханым. Она вспоминала, что в первые годы семейной жизни они были очень бедны. Перекрашивали единственный костюм Ниязи к каждому сезону, подкладывали газеты в туфли, чтобы не промокали.

Первый большой успех пришел к Ниязи в 1938 году на Днях искусства Азербайджана в Москве. Он дирижировал операми Узеира Гаджибейли "Кёроглу" и Муслима Магомаева "Наргиз".

Ниязи работал в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета, Ленинградском театре оперы и балета (ныне Государственный академический Мариинский театр), Азербайджанской государственной филармонии. В годы работы в филармонии по его инициативе был создан ансамбль народных инструментов "Хумаюн". Дирижер, получивший приглашение на работу за рубежом, выбрал Турцию. Он достиг ряда успехов за время работы в Анкарском театре оперы и балета, Стамбульском оперном театре. Выезжал с гастролями во многие страны мира.

Художественный руководитель и главный дирижер Азербайджанского государственного симфонического оркестра Ниязи был организатором симфонических концертов и фестивалей в Шуше, Ханкенди, Агдаме, Агджабеди, Барде и Евлахе. "Пропаганда классической музыки оказывает сильное влияние на общую культуру, духовный мир, музыкальный вкус народа, особенно молодого поколения. Правильно построенная музыкальная пропаганда может решить эту актуальную проблему", - говорил он.

Конечно, всемирную известность Ниязи принесло его дирижерское творчество. Однако он был и успешным композитором. Особое место в композиторском творчестве Ниязи занимают симфонический мугам "Раст", опера "Хосров и Ширин", балет "Читра". За балет "Читра", созданный по мотивам философской драмы известного индийского писателя Рабиндраната Тагора "Читрангана", Ниязи получил международную премию имени Джавахарлала Неру, вручаемую правительством Индии.

Маэстро Ниязи был удостоен ряда государственных наград, почетного звания "Народный артист СССР", орденов и медалей.

Умер 2 августа 1984 года, похоронен на Аллее почетного захоронения.