Молодые военные пилоты выполнили учебно-тренировочные полеты

В соответствии с планом подготовки на 2025 год, в авиационных подразделениях Военно-воздушных сил Азербайджана были выполнены учебно-тренировочные полёты на учебных самолётах "Super Mushshak".

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Министерство обороны страны, после проверки состояния здоровья военных пилотов, их ознакомления с правилами безопасности и проведения контрольного осмотра авиационных средств, лётные экипажи приступили к выполнению задач учебно-тренировочных полётов.

В соответствии с планом молодые летчики успешно выполнили задачи по взлёту и посадке, полётам по заданным маршрутам как индивидуально, так и в составе авиационных групп, выполнению пилотажных манёвров на различных высотах, а также другие задачи.

Были выполнены все задачи, поставленные в ходе учебных полётов, цель которых состояла в повышении уровня профессиональной подготовки и отработке практических навыков военных пилотов.