Лейла Абдуллаева поблагодарила вице-президента Конференции европейских раввинов

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева встретилась с вице-президентом Конференции европейских раввинов (CER), спецсоветником Главного раввина Франции и главным раввином общины Ренси, Вильмомбль, Гани и Куброн Моше Левиным.

Как передает Day.Az, говоря о встрече, Левин отметил в соцсети Х, что был рад возможности пообщаться с азербайджанским дипломатом. Он также приветствовал мирное соглашение, подписанное 8 августа в Белом доме.

Раввин подчеркнул в публикации, что документ положил конец 35-летнему конфликту между Азербайджаном и Арменией.

В свою очередь, Лейла Абдуллаева выразила Левину благодарность за неизменную поддержку.

"Настоящие друзья всегда рядом в трудные моменты. Спасибо, дорогой Моше Левин, за то, что вы всегда с нами, и спасибо за верную дружбу. Мы надеемся, что историческое соглашение, подписанное между Азербайджаном и Арменией, откроет новый региональный этап мира и процветания", - написала посол в соцсети.