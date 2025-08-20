İrəvan seçimi etdi - Əməldən işə nə zaman keçiləcək?
Müəllif: Elçin Alıoğlu
Mənbə: Trend
Azərbaycanla Ermənistan arasında kommunikasiya xətləri və marşrutlarının açılması, habelə Zəngəzur dəhlizinin hazırlanaraq işə salınması ilə bağlı Vaşinqtonda imzalanan sənədlər sadəcə adi diplomatiyanın bir hissəsi deyil. Burada regional təhlükəsizlik və iqtisadi inteqrasiya strukturunu dəyişən hüquqi və institusional presedent formalaşır. Tranzit dəhlizinin əsas seqmentinə nəzarətin ABŞ operatoruna verilməsi postmünaqişə münasibətlərinin ikitərəfli məntiqindən institutlaşmış, çoxsəviyyəli və Qərbin tənzimləmə mexanizmlərinə daxil edilmiş yeni modelə keçidi ifadə edir.
Formal baxımdan söhbət logistikadan gedir, amma əslində bu, region dövlətlərinin yetkinlik imtahanıdır: onlar tarixi revanşist narrativlərdən imtina edib iqtisadi praqmatizm naminə transmilli şəbəkələrə qoşula biləcəklərmi? Cənubi Qafqaz ilk dəfədir ki, "nüfuz dairəsi - bufer zona" dilemmasından kənara çıxmaq və qlobal iqtisadi qarşılıqlı asılılıq memarlığına inteqrasiya etmək şansı əldə edir.
Bakı üçün bu sazişin əhəmiyyətini təkcə nəqliyyat məsələsi ilə məhdudlaşdırmaq mümkün deyil. Naxçıvana, oradan isə Türkiyəyə birbaşa marşrutun yaradılması Azərbaycanın Xəzəri, Mərkəzi Asiyanı və Avropanı birləşdirən "Orta Dəhliz"in mərkəzi qovşağına çevrilməsini təsdiqləyir.
Bu addım həm İran tranzitindən asılılığı azaldır, həm də Azərbaycan logistik sisteminin geosiyasi risklərə qarşı davamlılığını artırır. Amma ən vacibi odur ki, Azərbaycan hərbi uğur və diplomatik təzyiqi uzunmüddətli institusional zəmanətlərə çevirmək bacarığını nümayiş etdirir.
2000-ci illərin əvvəllərində ölkə hələ enerji ixracatçısı ilə regional aktor arasında öz yerini axtarırdısa, bu gün Bakı həm qonşular, həm də Qərb tərəfindən legitimliyi qəbul olunan Avrasiya nəqliyyat və enerji sistemlərinin tamhüquqlu iştirakçısına çevrilib. Bu, siyasi nəzəriyyədə "strateji konsolidasiya" adlanır: situativ qazanclardan sistemli statusa keçid.
İrəvan üçün mənzərə daha ziddiyyətlidir. İqtisadi məntiq göstərir ki, kommunikasiya xətlərinin açılması təcriddən çıxmaq və investisiya cəlb etmək üçün yeganə şansdır. Bu baxımdan, layihəyə ABŞ şirkətinin cəlb edilməsi prosesi Bakıya güzəşt kimi deyil, xarici siyasət vektorlarının diversifikasiyası kimi təqdim etməyə imkan verir.
Amma burada siyasi analitikada "suverenlik paradoksu" adlandırılan məsələ mövcuddur: formal müstəqilliyi qorumaq üçün dövlət müəyyən nəzarəti xarici aktora ötürməyə məcburiyyət yaranır. Ermənistan elitaları bu reallıq ilə revanşist qüvvələrin təzyiqi arasında tarazlıq qurmağa çalışır, halbuki onlar üçün Azərbaycanla istənilən əməkdaşlıq siyasi məğlubiyyət sayılır.
Əgər öhdəliklərdən imtina etsə, İrəvan Vaşinqton və Brüssellə münasibətləri korlamaq riski ilə üz-üzə qalacaq ki, bu da avtomatik olaraq onu Moskva və Tehranla baş-başa qoyacaq. Amma sazişləri icra etmək də daxili böhranlar və siyasi interpretasiya uğrunda mübarizə ilə müşayiət olunacaq: "suveren modernizasiya", yoxsa "məcburi güzəşt"? Bu sual Ermənistan siyasətinin yaxın illərdə əsas mövzusu olacaq.
Tranzit layihəsi bütün regionda güc balansını dəyişir.
Türkiyə Ankara-Bakı strateji oxunu möhkəmləndirmək aləti qazanır, bu isə onun şərq istiqamətində təsirini artırır və "Türk dəhlizi" konsepsiyasını təsdiqləyir.
İran təşəbbüsü birbaşa çağırış kimi qəbul edir: şimal sərhədində ABŞ operatorunun mövcudluğu və İran tranzitinin rolunun azalması onun regionda vasitəçilik iddialarını zəiflədir. Böyük ehtimalla Tehran iqtisadi məhdudiyyətlərdən tutmuş proksi strukturlara dəstəyə qədər "asimetriya təzyiqi" vasitələrindən istifadə edəcək.
Rusiya isə institutlaşmış sıxışdırılma vəziyyətindədir. Dünənə qədər Moskva özünü Qafqazda yeganə təhlükəsizlik zəmanətçisi kimi təqdim edirdisə, bu gün əsas infrastruktur layihəsinin Qərb nəzarətinə keçməsini kənardan izləməyə məcburdur. Rusiyanın cavab addımları çox güman ki, diplomatik sabotaj, erməni müxalifətini stimullaşdırmaq və vasitəçilik funksiyalarını yenidən monopoliyalaşdırmaq cəhdləri ilə bağlı olacaq.
Bütün bunlar regionun "sıfır cəmlənən oyun" modelindən çıxaraq hər bir aktorun qərarının dərhal qlobal konfiqurasiyalara daxil olduğu yeni mərhələyə keçidini ifadə edir. Cənubi Qafqaz "plüralist təhlükəsizlik" konsepsiyasının davamlılığının sınaq məkanına çevrilir, burada müxtəlif güc mərkəzləri institutlaşmış formada yanaşı yaşamağa məcbur qalır.
Əsas intriqa ondadır ki, layihə müvəqqəti kompromis deyil, dayanıqlı infrastruktur elementi kimi işləyə biləcəkmi? Cənubi Qafqaz tarixində "dondurulmuş layihələr" nümunələri çoxdur: diplomatik irəliləyiş kimi başlayan təşəbbüslər daxili siyasi çəkişmələr və ya xarici təzyiqlərin qurbanına çevrilib. Məsələn, 1990-cı illərin əvvəllərində Türkiyə ilə Ermənistan arasında Enerji Əməkdaşlığı Sazişinin uğursuzluğu və ya regional dəmir yolu təşəbbüslərinin baş tutmaması.
Bu gün risklər oxşardır: Ermənistan, formal olaraq razılaşsa belə, icranı bürokratik prosedurlar vasitəsilə uzada, "hüquqi incəliklərə" istinad edə, parlamenti əngəlləmə alətinə çevirə bilər. Bunun üçün öhdəliklərin birbaşa pozulması vacib deyil: kifayət qədər ardıcıl idarəetmə "səsi" yaratmaqla tərəfdaşların etimadını sarsıtmaq mümkündür. Siyasi elmdə bu mexanizm "yumşaq sabotaj" adlanır - sazişin formal icrası, amma real effektivliyinin məhdudlaşdırılması.
Layihədə Amerikanın iştirakı sadəcə iqtisadi maraq deyil. Vaşinqton yeni regional inteqrasiya modelinin memarı kimi çıxış edir, burada infrastruktur sazişləri siyasi təsir alətinə çevrilir. İdarəçiliyin ABŞ operatoruna verilməsi layihəni faktiki olaraq Rusiyadan və İrandan asılı olmayan alternativ dəhlizlərin yaradılması üzrə ABŞ-ın geniş strategiyasının tərkib hissəsinə çevirir.
Avropa İttifaqı isə öz növbəsində Rusiyadan yan keçərək təchizat marşrutlarını diversifikasiya etməyə imkan verən Orta Dəhlizin sabit işləməsində maraqlıdır. Lakin Aİ və ABŞ-ın uğuru İrəvana siyasi və sosial itkiləri kompensasiya edə bilmək qabiliyyətindən asılı olacaq. İqtisadi stimullar, birbaşa investisiyalar, kredit xətləri və siyasi dəstək olmadan erməni faktoru layihəni daimi risk zonasına çevirə bilər.
Əgər Vaşinqton və Brüssel bu dəhlizi institusional zəmanətlər sisteminə daxil edə bilsələr, biz Qərb himayəsinə və iqtisadi praqmatizmə əsaslanan yeni regional inteqrasiya modelinin formalaşmasının şahidi olacağıq.
... Cənubi Qafqaz həmişə elə bir məkan olub ki, hakimiyyət boşluğu və institusional aydınlığın olmaması dərhal xarici güclər tərəfindən doldurulub. XIX əsrdə bu rol Rusiya imperiyasına, XX əsrdə sovet layihəsinə, postsovet dövründə isə Moskva, Tehran və Ankaranın dəyişən təsirinə məxsus idi. Müasir dövrün fərqi ondadır ki, ilk dəfə söhbət güc patronajından deyil, infrastruktur və ticarət vasitəsilə institusional inteqrasiyadan gedir.
1990-cı illərin Balkanları ilə müqayisə özünü diktə edir. Orada da beynəlxalq ictimaiyyət postmünaqişə dövlətlərini ortaq iqtisadi layihələrə "daxil etmək" yolu ilə millətçi narrativləri neytrallaşdırmağa çalışırdı. Fərq ondadır ki, Qafqazda Qərbin rolu yalnız maliyyə mexanizmləri ilə məhdudlaşmır, həm də həyati əhəmiyyətli marşrutlara birbaşa nəzarəti əhatə edir. Bu, daha sərt asılılıq formatı yaratsa da, eyni zamanda daha möhkəm təhlükəsizlik çərçivəsi formalaşdırır.
Əməldə tranzit dəhlizinin gələcəyi nəyin üstün gəlməsindən asılı olacaq: siyasi praqmatizm, yoxsa tarixi yaddaş. Azərbaycan uğurun institutlaşmasına və strateji tranzit qovşağı statusunun möhkəmlənməsinə üstünlük verib. Ermənistan isə seçim qarşısındadır: ya suveren avtonomiyada məhdudiyyətlər hesabına da olsa yeni koordinatlar sisteminə qoşulmaq, ya da yenidən təcrid vəziyyətinə düşmək və illüziya xarakterli alternativlərə bel bağlamaq.
ABŞ və Aİ isə öz zəmanətlərinin sadəcə bəyanatlardan ibarət olmadığını sübut etməlidir. Ancaq bu halda layihə simvolik irəliləyişdən regionun transformasiyası üçün real alətə çevrilə bilər. Əks halda Ermənistanın daxili parçalanması və İranla Rusiyanın xarici təzyiqləri daha güclü çıxsa, dəhliz "dondurulmuş saziş", həyata keçməyən ümidlərin simvolu olaraq qala bilər. Amma siyasi iradə və iqtisadi rasionalizm üstün gələrsə, Cənubi Qafqaz həqiqətən də yeni dövrə - institusional inteqrasiya və tarixi turbulentliyin azalması dövrünə qədəm qoyacaq.
1990-cı illərin müharibələrindən sonra Qərbi Balkanların təcrübəsi göstərdi ki, infrastruktur inteqrasiyası postmünaqişə gərginliklərini neytrallaşdırmaq alətinə çevrilə bilər. Orada Avropa İttifaqı ardıcıl olaraq investisiyalara və maliyyələşməyə çıxışı ölkələrin ortaq nəqliyyat və enerji layihələrini həyata keçirmək hazırlığı ilə şərtləndirirdi. Dəmir yolu dəhlizləri, avtomagistrallar, enerji bağlantıları "texniki" siyasət kimi deyil, siyasi barış strategiyasının bir hissəsi kimi qəbul olunurdu.
Cənubi Qafqaz bu mənada daha irəli gedir: Qərb operatoru dəhlizə birbaşa nəzarət əldə edir ki, bu da layihəni siyasi dalğalanmalardan daha çox qoruyur. Balkanlardan fərqli olaraq, burada əsas rol Avropa İttifaqına yox, ABŞ-a məxsusdur və nəqliyyat marşrutu yeni institusional memarlığın alətinə çevrilir. Fərq ondadır ki, Avropada regional oyunçular prosesə Aİ üzvlüyü perspektivi ilə cəlb edilirdilərsə, Qafqaz üçün stimul iqtisadi fayda və təhlükəsizlikdir, amma Qərb strukturlarına siyasi inteqrasiya perspektivi deyil.
Cənubi Qafqazdakı vəziyyətin Mərkəzi Asiya ilə paralelləri də açıq görünür. Onilliklər boyu bu region ölkələri Rusiyadan və Çindən asılılıqdan qurtulmaq üçün alternativlər axtarıblar. Transxəzər marşrutu (Middle Corridor) ideyası geosiyasi kənarlaşdırmadan çıxışın simvoluna çevrildi. Qazaxıstan, Özbəkistan və Türkmənistan başa düşürlər ki, transmilli infrastruktur layihələrində iştirak etmək onlara böyük güclər arasında balans yaratmaq imkanı verir.
Azərbaycan üçün mövcud dəhliz Xəzər məntiqinin təbii davamıdır: enerji ixracından tranzitin diversifikasiyasına keçid. Ermənistan isə əksinə, 1990-cı illərin Özbəkistanının mövqeyindədir - elitaları inteqrasiyadan qorxular və suveren nəzarəti itirmək həyəcanı arasında tərəddüd edən dövlət. Nəticədə Özbəkistan inkişafın bütöv bir onilliyini itirdi və özünü təcridə qapatdı. Ermənistanın bugünkü seçimi ölkənin qarşıdakı iyirmi ilini müəyyən edə bilər: beynəlxalq marşrutlara inteqrasiya, yoxsa "qapalı iqtisadiyyatlar"ın taleyini təkrar etmək.
İsraillə ərəb ölkələri arasında sülh sazişlərinin tarixi göstərir ki, nəqliyyat dəhlizləri və infrastruktur layihələri siyasi yumşalmanın katalizatoruna çevrilə bilər. İsrail-BƏƏ dəmir yolu marşrutu ideyası, Səudiyyə Ərəbistanı üzərindən, "İbrahim sazişləri"nin institutlaşma forması kimi dəyərləndirilir.
Cənubi Qafqaz üçün yeni nəqliyyat arteriyası eyni rolu oynayır: o, iqtisadi qarşılıqlı asılılığın tədricən köhnə münaqişə xətlərini aşındırdığı normallaşma vasitəsinə çevrilir. Amma Yaxın Şərq təcrübəsi göstərir ki, bu proses xarici zəmanətçi tələb edir - resursları və siyasi çəkisi olan dövlət və ya blok. Bizim halda bu, ABŞ və Aİ-dir; onlarsız hər hansı saziş deklarativ səviyyədə qala bilər.
Beynəlxalq münasibətlər terminləri ilə desək, Qafqazdakı mövcud vəziyyət realizm paradiqmasından institusionalizmə keçidi nümayiş etdirir. Güc balansına əsaslanan realizm onilliklər boyu regionun məntiqini müəyyənləşdirirdi: hər bir dövlət digərinin təsir artımını bloklamağa çalışırdı. Bu gün isə dəhliz layihəsi neoliberal institusionalizmin elementlərini əks etdirir - uzunmüddətli qaydalar, iqtisadi qarşılıqlı asılılıq və xarici vasitəçilik sabitlik üçün məkan yaradır.
Məsələ ondadır ki, bu institusionallaşma revanşist elitaların təzyiqinə və xarici oyunçuların sabotajına tab gətirə biləcəkmi? Balkan təcrübəsi bunun mümkün olduğunu, amma onilliklər və Qərbin davamlı iştirakı tələb etdiyini göstərir. Mərkəzi Asiya nümunəsi isə fürsətlərin itirilməsinin bir nəslin inkişafına başa gələ biləcəyini xatırladır. Yaxın Şərq nümunəsi sübut edir ki, nəqliyyat layihələri yeni geosiyasi identikliyin əsasına çevrilə bilər.
Cənubi Qafqaz yeni mərhələyə qədəm qoyur - nəqliyyat dəhlizi artıq sadəcə infrastruktur deyil, regionun münaqişə dövrələrindən çıxmaq qabiliyyətini sınayan laboratoriyadır. Hərbi uğuru institusional möhkəmlənməyə çevirən Azərbaycan prosesin əsas hərəkətvericisinə çevrilib. Ermənistan isə iqtisadi zərurətlə siyasi kapitulyasiya qorxusu arasında tarazlıq axtarır. ABŞ və Aİ memar, Türkiyə strateji tərəfdaş, İran və Rusiya isə opponenti rolunda çıxış edir.
Dünya bu cür eksperimentləri artıq görüb - Balkanlarda, Mərkəzi Asiyada, Yaxın Şərqdə. Onların dərsləri göstərir ki, institusionallaşma həmişə siyasi iradə və xarici zəmanətçi tələb edir. Əgər bu təmin olunarsa, Qafqaz "sıfır cəmlənən oyun" arenası olmaqdan çıxacaq və qlobal qarşılıqlı asılılığın qovşağına çevriləcək. Əks halda tarix yenidən təkrarlanacaq və dəhliz daha bir "gerçəkləşməmiş imkanlar" simvolu kimi qalacaq.
