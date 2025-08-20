США выступят гарантом возможного соглашения по Газе

США, как ожидается, могут взять на себя роль гаранта при реализации возможного соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Если сделка будет достигнута, она пройдет под патронажем президента Дональда Трампа.

Как сообщает Day.Az, такую информацию распространил египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По данным его источников, предполагаемое соглашение должно предусматривать переход к более широкой договоренности, которая включит освобождение всех удерживаемых в Газе заложников в обмен на палестинских заключенных. При этом отмечается, что Израиль до сих пор не предоставил посредникам официальный ответ на последнюю инициативу по Газе, несмотря на то что с момента получения документа прошло уже более суток.

Ранее представители движения ХАМАС сообщили посредникам о согласии на прекращение огня в анклаве. По данным источников телеканала, организация готова в течение 60-дневного перемирия освободить половину израильских заложников, удерживаемых в секторе, в обмен на освобождение определенного числа палестинских заключенных.

В документе также прописан отвод израильских войск к границам анклава для обеспечения беспрепятственных поставок гуманитарной помощи. После начала действия режима прекращения огня стороны должны будут перейти к переговорам о заключении постоянного перемирия и всеобъемлющего соглашения.