Авиакомпания столкнулась с судебным иском из-за продажи билетов «у окна»

Американская авиакомпания United Airlines столкнулась с судебным иском из-за продажи билетов "у окна" без окон в Калифорнии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Daily Mail.

Уточняется, что в иске перевозчика обвиняют в введении в заблуждение пассажиров и нарушении их прав из-за рекламы мест "у окна" за дополнительную плату. Оказалось, что на самом деле они не предполагают наличие иллюминаторов, поскольку на самолетах United Airlines такие сиденья обычно располагаются в рядах между двумя окнами.

Истец потребовал от компании компенсацию за последние четыре года для всех пассажиров, которым пришлось покупать места без окон за дополнительную плату.