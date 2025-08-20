Всемирно известный курорт в Венгрии может вновь открыться

Правительство Венгрии выделило 381 млн форинтов (1 евро = 401 форинт) на восстановление купальни на озере Хевиз - крупнейшем в мире биологически активном термальном озере, ежегодно привлекающем около миллиона туристов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, депутат и госсекретарь Минстроя и транспорта Балинт Надь сообщил, что объект был закрыт 18 марта 2025 года из-за повреждения несущих колонн, вызванного газами, поднимающимися со дна озера. Средства направят на неотложные ремонтные работы, которые позволят вновь открыть купальню в краткосрочной перспективе.

Долгосрочная концепция развития комплекса и прилегающей инфраструктуры, включая модернизацию больницы и окрестностей, должна быть подготовлена к концу сентября. По словам Надя, на полное обновление потребуется несколько десятков миллиардов форинтов.

Временный купальный павильон планируют построить к концу года, чтобы сохранить туристическую привлекательность региона. При этом остальные объекты вокруг озера остаются открытыми, и посетители продолжают пользоваться целебными термальными водами, температура которых не опускается ниже +24 °C даже зимой.

Эксперты подтвердили, что причиной закрытия стали агрессивные газы, повредившие колонны центрального здания. Новое решение должно обеспечить безопасность гостей и поддержать статус Хевиза как одного из главных лечебно-туристических центров страны.