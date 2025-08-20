В Иране взорвался боеприпас

В результате взрыва неразорвавшегося боеприпаса, сброшенного в июне Израилем на иранскую провинцию Лурестан, погиб один ребёнок, девять человек получили ранения.

Как передает Day.Az, об этом сообщило иранское государственное телевидение.

Согласно информации, неразорвавшийся боеприпас, сброшенный в июне, взорвался в одной из сел района Бейраншехр.

В результате взрыва погиб 6-летний ребёнок, девять человек получили ранения.

Отмечается, что все пострадавшие - дети и подростки.