есть погибший и пострадавший

Во время рыбалки в русле реки в Гобустанском районе произошел оползень, в результате которого погиб Рашад Ахмедов, 1987 года рождения.

Как сообщает Day.Az, пострадал также Ниямеддин Османов, 1990 года рождения. Он был доставлен в Клинический медцентр.

По факту проводится расследование в районной прокуратуре.