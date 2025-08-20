https://news.day.az/society/1775029.html В Гобустане рыбаки попали под оползень, есть погибший и пострадавший Во время рыбалки в русле реки в Гобустанском районе произошел оползень, в результате которого погиб Рашад Ахмедов, 1987 года рождения. Как сообщает Day.Az, пострадал также Ниямеддин Османов, 1990 года рождения. Он был доставлен в Клинический медцентр. По факту проводится расследование в районной прокуратуре.
В Гобустане рыбаки попали под оползень, есть погибший и пострадавший
Во время рыбалки в русле реки в Гобустанском районе произошел оползень, в результате которого погиб Рашад Ахмедов, 1987 года рождения.
Как сообщает Day.Az, пострадал также Ниямеддин Османов, 1990 года рождения. Он был доставлен в Клинический медцентр.
По факту проводится расследование в районной прокуратуре.
