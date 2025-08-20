Крупное ДТП в Афганистане

В провинции Герат в Афганистане произошло столкновение автобуса с мотоциклом и грузовиком, в результате чего погиб 71 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя администрации провинции Ахмадулла Муттаки.

"В результате дорожно-транспортного происшествия в западной провинции Герат в Афганистане во вторник вечером погиб 71 человек, в том числе 17 детей, когда автобус, перевозивший депортированных мигрантов в Кабул, загорелся после столкновения с грузовиком и мотоциклом", - говорится в материале.

Сам Муттаки на своей странице в социальной сети X сообщил, что на месте работают пожарные.

