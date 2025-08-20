Где может пройти встреча Трамп-Зеленский-Путин?

Белый дом рассматривает Будапешт в качестве возможной площадки для проведения встречи президентов США, Украины и России - Дональда Трампа, Володимира Зеленского и Владимира Путина.

Как сообщает Day.Az, об этом написало американское издание Politico, ссылаясь на информированные источники.

По их сведениям, Секретная служба США анализирует несколько потенциальных локаций для проведения саммита, и окончательное решение по месту еще не принято. Тем не менее Будапешт считается приоритетным вариантом для Белого дома, так как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сохраняет тесные политические связи с Дональдом Трампом со времени его первого президентского срока.