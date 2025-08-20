https://news.day.az/world/1775002.html Где может пройти встреча Трамп-Зеленский-Путин? Белый дом рассматривает Будапешт в качестве возможной площадки для проведения встречи президентов США, Украины и России - Дональда Трампа, Володимира Зеленского и Владимира Путина. Как сообщает Day.Az, об этом написало американское издание Politico, ссылаясь на информированные источники.
