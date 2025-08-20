"Карабах" обошел "Нефтчи" и установил новый рекорд

"Карабах" установил новый рекорд в азербайджанском футболе.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Telegraf, он стал первой азербайджанской командой, одержавшей пять побед подряд в еврокубках.

Агдамская команда добилась этого, обыграв венгерский "Ференцварош" со счетом 3:1 в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

В предыдущих раундах команда под руководством Гурбана Гурбанова сумела одолеть ирландский "Шелбурн" со счетом 3:0 и 1:0, а также северомакедонскую "Шкендию" - 1:0 и 5:1.

"Карабах" побил рекорд "Нефтчи", зафиксированный в сезоне 2019/2020.

Отметим, что ответный матч между "Карабахом" и "Ференцварошем" состоится 27 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.