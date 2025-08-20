https://news.day.az/tourism/1775057.html Самолет, летевший в Душанбе, экстренно сел в Баку Воздушное судно авиакомпании "NOMAD AVIATION AG", выполнявшее рейс по маршруту Лондон - Душанбе, запросило вынужденную посадку в Международный Аэропорт Гейдар Алиев по технической причине. Как сообщили Day.Az в Бакинском аэропорту, самолет успешно приземлился в бакинском аэропорту в 02:21 по местному времени.
Самолет, летевший в Душанбе, экстренно сел в Баку
Воздушное судно авиакомпании "NOMAD AVIATION AG", выполнявшее рейс по маршруту Лондон - Душанбе, запросило вынужденную посадку в Международный Аэропорт Гейдар Алиев по технической причине.
Как сообщили Day.Az в Бакинском аэропорту, самолет успешно приземлился в бакинском аэропорту в 02:21 по местному времени.
Отметим, что Международный Аэропорт Гейдар Алиев, действуя в соответствии с международными стандартами, обеспечивает надtжную поддержку пассажирам и воздушным судам в технических и чрезвычайных ситуациях, демонстрируя высокий уровень оперативности.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре