Самолет, летевший в Душанбе, экстренно сел в Баку

Воздушное судно авиакомпании "NOMAD AVIATION AG", выполнявшее рейс по маршруту Лондон - Душанбе, запросило вынужденную посадку в Международный Аэропорт Гейдар Алиев по технической причине.

Как сообщили Day.Az в Бакинском аэропорту, самолет успешно приземлился в бакинском аэропорту в 02:21 по местному времени.

Отметим, что Международный Аэропорт Гейдар Алиев, действуя в соответствии с международными стандартами, обеспечивает надtжную поддержку пассажирам и воздушным судам в технических и чрезвычайных ситуациях, демонстрируя высокий уровень оперативности.