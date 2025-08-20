Вклад АМИ Trend в развитие Каспийского региона невозможно переоценить

1 сентября 2025 года АМИ Trend отмечает важный рубеж - 30-летие со дня основания. За эти годы Trend прошел путь от небольшой редакции до одного из ведущих и авторитетных мультиязычных агентств региона, освещающих ключевые события Южного Кавказа, Центральной Азии и Каспийского региона. Благодаря профессионализму и конкурентоспособности коллектива агентство завоевало признание среди политиков, дипломатов и деловых кругов по всему миру. Следующий шаг АМИ Trend - работа на европейских и азиатских медиарынках. В Турции и странах Европы уже созданы необходимые платформы, опираясь на которые, агентство намерено создать конкуренцию СМИ этих регионов.

Своими впечатлениями о сотрудничестве с агентством и деятельности Trend поделился известный эксперт в области энергетики и международных отношений, старший научный сотрудник Atlantic Council и управляющий директор программы Energy, Growth, and Security Международного центра по вопросам налогообложения и инвестиций (Вашингтон) Ариэль Коэн, передает Day.Az.

"Агентству Trend - всего 30 лет! Я горжусь тем, что был рядом в момент его становления. Сегодня это зрелое, профессиональное, мультиязычное информационное агентство, ценимое бизнесом и представителями медиа как в регионе, так и далеко за его пределами", - отметил Коэн.

По его словам, то, что делает Trend, представляет особую ценность для профессионалов по всему миру. "Trend предоставляет исключительно важные сведения, которые невозможно получить из других источников. Своей работой агентство вносит вклад в том числе в экономическое развитие Каспийского региона, Центральной Азии и Кавказа - и этот труд невозможно переоценить", - подчеркнул Коэн.

Поздравив Trend с юбилеем, Коэн выразил уверенность в будущем агентства. "Пусть впереди будет ещё трижды по тридцать лет", - добавил эксперт.