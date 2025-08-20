https://news.day.az/culture/1775084.html Азербайджан отказался от участия в "Интервидении-2025" Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты официально отказались от участия в международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025". Как сообщает Day.Az, информация об этом размещена на официальной странице конкурса "Интервидение" в Instagram.
Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты официально отказались от участия в международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025".
Как сообщает Day.Az, информация об этом размещена на официальной странице конкурса "Интервидение" в Instagram.
Как отметили организаторы, решение связано с внутренними трудностями, ограниченным временем для подготовки и насыщенным календарем мероприятий в этих странах.
На сегодняшний день участие в музыкальном проекте подтвердили уже 19 государств.
