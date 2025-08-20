Азербайджан отказался от участия в "Интервидении-2025"

Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты официально отказались от участия в международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025".

Как сообщает Day.Az, информация об этом размещена на официальной странице конкурса "Интервидение" в Instagram.

Как отметили организаторы, решение связано с внутренними трудностями, ограниченным временем для подготовки и насыщенным календарем мероприятий в этих странах.

На сегодняшний день участие в музыкальном проекте подтвердили уже 19 государств.