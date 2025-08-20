Пожар на коньячном заводе в Дербенте

На коньячном заводе в Дербенте произошел крупный пожар.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Причиной стало короткое замыкание. Сначала загорелась проводка, а потом огонь перешёл на крышу административного здания научно-исследовательского института биотехнологии продуктов переработки винограда.

Пострадавших нет.