Раскрыта стоимость аналога Nintendo DS на Android

Ayaneo объявила о старте предзаказов на новую портативную консоль Pocket DS на Android в складном форм-факторе с двумя дисплеями. Об этом говорится на сайте производителя, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Основной экран Pocket DS - 7-дюймовая OLED-панель с разрешением Full HD и соотношением сторон 16:9. Дополнительный 5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD (1024x768 пикселей) размещен в нижней части корпуса.

За производительность устройства отвечает чипсет Snapdragon G3x Gen 2, дополненный 8, 12 или 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128, 256, 512 ГБ или 1 ТБ. Аккумулятор емкостью 8000 мАч должен обеспечить длительную работу системы. Заявлена поддержка быстрой зарядки по стандарту Power Delivery.

Консоль оснащена комплектом физических элементов управления, включающим магнитные TMК-стики, стандартные кнопки ABXY, крестовину и триггеры с эффектом Холла и возможностью настройки чувствительности.

Стоимость базовой версии Pocket DS для американского рынка установлена на уровне $519 без учета скидок на этапе предзаказа. Модификация с увеличенным объемом памяти оценена в $759. Первые поставки ожидаются в октябре 2025 года.