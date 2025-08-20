Состоялась жеребьевка нового сезона Первой лиги Азербайджана

Состоялась жеребьевка сезона 2025-2026 годов в Первой лиге Азербайджана по футболу.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

По результатам жеребьевки определилось расписание матчей первого тура.

В первом туре состоятся пять игр:

"Загатала" - "Джабраил"

"Шафа" - "Шимал"

МОИК - "Шахдаг Гусар"

"Баку Спортинг" - "Дифаи"

"Сабаил" - "Мингячевир"

Отметим, что чемпионат стартует 11 сентября. Турнир пройдет по трехкруговой системе с участием 10 команд.