Состоялась жеребьевка нового сезона Первой лиги Азербайджана

Состоялась жеребьевка сезона 2025-2026 годов в Первой лиге Азербайджана по футболу.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).
По результатам жеребьевки определилось расписание матчей первого тура.
В первом туре состоятся пять игр:
"Загатала" - "Джабраил"
"Шафа" - "Шимал"
МОИК - "Шахдаг Гусар"
"Баку Спортинг" - "Дифаи"
"Сабаил" - "Мингячевир"
Отметим, что чемпионат стартует 11 сентября. Турнир пройдет по трехкруговой системе с участием 10 команд.
