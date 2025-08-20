https://news.day.az/sport/1775142.html Состоится первенство Азербайджана по волейболу среди юниоров Состоится первенство Азербайджана по волейболу среди юниоров. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила Федерация волейбола Азербайджана. Соревнование, которое стартует в октябре, будет охватывать три возрастные группы (U-14, U-16, U-18).
Состоится первенство Азербайджана по волейболу среди юниоров.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила Федерация волейбола Азербайджана.
Соревнование, которое стартует в октябре, будет охватывать три возрастные группы (U-14, U-16, U-18).
Команды, желающие принять участие в соревновании, могут подать заявку в федерацию до первого сентября.
Как и в прошлом сезоне, в этом году в первенстве ожидается участие команд из Баку и регионов.
