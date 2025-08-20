Состоится первенство Азербайджана по волейболу среди юниоров.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила Федерация волейбола Азербайджана.

Соревнование, которое стартует в октябре, будет охватывать три возрастные группы (U-14, U-16, U-18).

Команды, желающие принять участие в соревновании, могут подать заявку в федерацию до первого сентября.

Как и в прошлом сезоне, в этом году в первенстве ожидается участие команд из Баку и регионов.