«Желтое» и «оранжевое» предупреждения в связи с ветреной погодой

Национальная гидрометеорологическая служба Министерства экологии и природных ресурсов объявила "желтое" и "оранжевое" предупреждения об ожидаемой 21 и 22 августа ветреной погоде в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах.

Как сообщили Day.Az в cлужбе, в Баку и на Абшеронском полуострове, в Гяндже, Нафталане, Геранбое, Дашкесане, Шамкире, Товузе, Агстафе, Газахе, Гядабее, Хачмазе, Шабране, Гусаре, Хызы, Сиязани, Гобустане, Нефтчале, Джалилабаде, Мингячевире, Евлахе, Тертере и Барде прогнозируется северо-западный ветер, при этом скорость порывов ветра составит до 20,8-28,4 метра в секунду.

В Нахчыванской Автономной Республике, Губе, Агдаме Джебраиле, Физули, Зангилане, Кяльбаджаре, Лачине, Губадлы, Шуше, Агдере, Ханкенди, Ходжавенде, Гаджигабуле, Саатлы, Сабирабаде, Сальяне, Агджабеди, Зардабе, Имишли, Уджаре, Агдаше, Кюрдамире, Гейчае, Балакене, Огузе, Бейлягане, Шеки, Гахе, Загатале, Ширване, Шамахы, Самухе, Исмаиллы, Габале, Агсу, Гейгеле, Лянкяране, Астаре, Масаллы, Билясуваре, Лерике и Ярдымлы ожидается северо-западный ветер с порывами 13,9-20,7 метра в секунду.