Два новых остановочных пункта заработали в Баку

Агентством наземного транспорта Азербайджана продолжается создание специальных мест на автобусных полосах в городе Баку для обеспечения комфортной посадки и высадки пассажиров легковыми автомобилями.

Об этом в среду передает Day.Az со ссылкой на Агентство.

Сообщается, что следующие такие места организованы на пересечении улиц Джафара Джаббарлы и Бясти Багировой (напротив Caspian Plaza), а также на пересечении проспекта 8 Ноября и улицы Хагани Рустамова (возле центра ASAN Xidmət №2), где установлены соответствующие информационные таблички.

Отмечается, что целью создания мест посадки и высадки является создание возможности для посадки и высадки пассажиров, не препятствуя движению общественного транспорта по автобусным полосам.

"При использовании мест посадки и высадки должны быть созданы условия для движения общественного транспорта, посадка и высадка должны выполняться в кратчайшие сроки, соблюдаться правила безопасности и маневрирования",- подчеркивается в информации Агентства.