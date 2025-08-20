Поэт Мамед Исмаил похоронен в Товузском районе

Поэт Мамед Исмаил похоронен в Товузском районе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, после прощальной церемонии в доме поэта в селе Эсрик Джырдахан, Мамед Исмаил был предан земле на сельском кладбище.