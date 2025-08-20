Азербайджанский арбитр впервые в карьере обслужит матч 1/4 финала дивизиона А чемпионата Европы

Азербайджанский баскетбольный арбитр международной категории Руслан Халыгов получил назначение на чемпионат Европы среди девушек до 16 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наш соотечественник впервые в карьере обслужит матч 1/4 финала дивизиона А.

Халыгов примет участие в матче Испания - Франция, который состоится сегодня в Питешти (Румыния).

Отметим, что поединок начнется в 14:00 по бакинскому времени.