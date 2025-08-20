https://news.day.az/sport/1775104.html Азербайджанский арбитр впервые в карьере обслужит матч 1/4 финала дивизиона А чемпионата Европы Азербайджанский баскетбольный арбитр международной категории Руслан Халыгов получил назначение на чемпионат Европы среди девушек до 16 лет. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наш соотечественник впервые в карьере обслужит матч 1/4 финала дивизиона А.
Азербайджанский баскетбольный арбитр международной категории Руслан Халыгов получил назначение на чемпионат Европы среди девушек до 16 лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наш соотечественник впервые в карьере обслужит матч 1/4 финала дивизиона А.
Халыгов примет участие в матче Испания - Франция, который состоится сегодня в Питешти (Румыния).
Отметим, что поединок начнется в 14:00 по бакинскому времени.
