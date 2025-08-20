Дорожная полиция обратилась к водителям

Безопасность на дорогах напрямую связана с внимательностью и ответственным поведением каждого участника движения. Особенно это касается правил обгона и выполнения различных маневров, поскольку именно они зачастую становятся причиной тяжелых аварий.

Как сообщает Day.Az, Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к водителям с напоминанием о важности строгого соблюдения этих правил.

В обращении подчеркивается, что в последние недели увеличилось количество серьезных ДТП, вызванных нарушением правил обгона и маневрирования. Подобные действия создают смертельно опасные ситуации:

- выезд на встречную полосу при попытке обгона, без учета приближающегося автомобиля, может закончиться лобовым столкновением за считанные секунды, угрожая жизни как водителя-нарушителя, так и других людей на дороге.

- резкие маневры без включения поворотников или на слишком высокой скорости сбивают с толку остальных участников движения, многократно повышая риск аварий.

- особую опасность представляют обгоны в непосредственной близости от грузовиков и автобусов. Ограниченный обзор у водителей таких машин и длинный тормозной путь (до 100 метров при скорости 80 км/ч) нередко становятся причиной самых трагичных последствий.

Статистика показывает: аварии, связанные с нарушением правил обгона и маневров, чаще всего оборачиваются тяжелыми травмами и гибелью людей. Одна ошибка за рулем может стоить жизни не только самому водителю, но и невиновным участникам движения.

ГУГДП призывает автомобилистов быть предельно внимательными:

- выполнять обгон только тогда, когда это абсолютно безопасно и разрешено дорожными знаками;

- избегать резких и неожиданных маневров;

- помнить, что соблюдение ПДД - это не формальность, а гарантия сохранения жизни и здоровья.