Дорожная полиция обратилась к водителям - соблюдайте эти правила! - ВИДЕО
Безопасность на дорогах напрямую связана с внимательностью и ответственным поведением каждого участника движения. Особенно это касается правил обгона и выполнения различных маневров, поскольку именно они зачастую становятся причиной тяжелых аварий.
Как сообщает Day.Az, Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к водителям с напоминанием о важности строгого соблюдения этих правил.
В обращении подчеркивается, что в последние недели увеличилось количество серьезных ДТП, вызванных нарушением правил обгона и маневрирования. Подобные действия создают смертельно опасные ситуации:
- выезд на встречную полосу при попытке обгона, без учета приближающегося автомобиля, может закончиться лобовым столкновением за считанные секунды, угрожая жизни как водителя-нарушителя, так и других людей на дороге.
- резкие маневры без включения поворотников или на слишком высокой скорости сбивают с толку остальных участников движения, многократно повышая риск аварий.
- особую опасность представляют обгоны в непосредственной близости от грузовиков и автобусов. Ограниченный обзор у водителей таких машин и длинный тормозной путь (до 100 метров при скорости 80 км/ч) нередко становятся причиной самых трагичных последствий.
Статистика показывает: аварии, связанные с нарушением правил обгона и маневров, чаще всего оборачиваются тяжелыми травмами и гибелью людей. Одна ошибка за рулем может стоить жизни не только самому водителю, но и невиновным участникам движения.
ГУГДП призывает автомобилистов быть предельно внимательными:
- выполнять обгон только тогда, когда это абсолютно безопасно и разрешено дорожными знаками;
- избегать резких и неожиданных маневров;
- помнить, что соблюдение ПДД - это не формальность, а гарантия сохранения жизни и здоровья.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре