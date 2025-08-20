Задержаны лица, пытавшиеся нарушить госграницу Азербайджана

Задержаны граждане Бангладеш, пытавшиеся нарушить государственную границу Азербайджана

Об этом в среду сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС) Азербайджана.

В результате бдительности пограничного наряда пограничного отряда "Загатала" пограничных войск ГПС Азербайджанской Республики при попытке незаконного пересечения государственной границы из Азербайджана в направлении Грузии были задержаны два гражданина Народной Республики Бангладеш - Мон Пабон Чандра, 1985 года рождения, и МД Ражу, 2001 года рождения.

Отмечается, что по факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.