Момент жесткого ДТП на трассе под Сочи

В сети появилось видео массовой аварии, которая произошла на трассе под Сочи. Кадры опубликовал Telegram-канал "Краснодар и край", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Вчера днем на федеральной автодороге "Джубга-Сочи" 55-летний водитель BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с 5 машинами. В результате ДТП пострадали водитель немецкого авто, а также 42-летний водитель "Лады" и его 17-летний пассажир, они с различными с травмами доставлены в больницу", - сообщает канал.

Отмечается, что в автомобилях "Фольксваген", "Ниссан", "Мерседес", "Чери" никто не пострадал.