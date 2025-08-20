В Азербайджане увеличат число венчурных фондов

В настоящее время в Азербайджане сформировано три венчурных фонда.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом заявил председатель правления Агентства по инновациям и цифровому развитию (İRİA) Азербайджана Фарид Османов в интервью журналистам в день итоговой презентации инновационной программы, реализуемой в регионах.

Он отметил, что уже реализованы соответствующие инвестиционные проекты более чем для 30 стартапов.

Председатель подчеркнул, что в этом направлении ведется совместная работа с соответствующими структурами по расширению инвестиционных проектов.

"Есть несколько важных элементов формирования инновационной экосистемы в Азербайджане. Одним из них является предоставление стартапам удобных инструментов финансирования и облегчение доступа к соответствующим финансовым ресурсам.

С учетом международного опыта в этом направлении реализуются устойчивые меры по венчурному финансированию, а также по формированию инвестиций"- добавил он.

Отметим, что венчурный фонд (или фонд рискового капитала) - это финансовый фонд, инвестирующий в стартапы и новосозданные компании с высоким риском, но и с высоким потенциалом доходности. Проще говоря, венчурные фонды вкладывают деньги в проекты, которые пока не имеют устойчивых позиций на рынке, но обладают потенциалом для быстрого роста.