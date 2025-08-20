https://news.day.az/officialchronicle/1775110.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительством комплекса отдыха «Гаджикенд» 20 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительством комплекса отдыха «Гаджикенд».
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
