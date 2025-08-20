В Баку выступит Барселонский балет фламенко

В Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 9 сентября в 20:00 Barcelona Flamenco Ballet выступит с программой "Carmen" по произведению Жоржа Бизе, сообщает Day.Az.

Вечер организован AZKONSERT.

Барселонский балет фламенко (BFB) обращается к вечно актуальному мифу о Кармен в своем новом проекте. Это новое воссоздание творчества Жоржа Бизе привносит новые элементы фламенко, которые до сих пор были неизвестны. Оно выходит за рамки традиционной концепции, в которой оно было исторически классифицировано, и адаптирует его к реальности сегодняшнего современного общества. Ценности, благодаря которым Кармен сегодня является женщиной нашего времени, и адаптация музыки и балета фламенко с подписью, характеризующей Давида Гутьерреса, помещают произведение в новую парадигму универсального мифа и фламенко 21 века.

Несмотря на прошедшее время, Кармен сохраняет свое послание о свободе и мужестве перед лицом неравного мира, где женщины все еще борются за свои права. Кармен - прототип женщины, столкнувшейся с враждебным и жестоким мужским миром, из которого она не выживает, но оставляет свой пример потомкам.

Кармен - это боль, страсть и крик о свободе, чувства, которые искусство фламенко мастерски представляет в своем самом диком аспекте. BFB рассказывает историю, написанную Проспером Мериме, углубляясь в любовные отношения между цыганкой Кармен и тореадором Эскамильо. Здесь язык фламенко является лучшим средством художественного выражения эмоций и идеальной общей нитью для передачи страсти главных героев.

Шоу сочетает в себе самое современное пение фламенко с оригинальной музыкой. Оперное пение и музыка Бизе сочетают самые традиционные звуки с новаторскими нотками джаза и пения фламенко. Хореография объединяет вселенные балета фламенко с поразительной чечеткой и свежим духом современного танца.

Для приобретения билетов перейдите по ссылке: https://iticket.az/events/concerts/carmen-barcelona-flamenco-ballet-os/156499