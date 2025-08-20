Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили город Гянджа

20 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили город Гянджа, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется