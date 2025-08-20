В аэропорту Дубая открыли первый в мире ИИ-коридор

Международный аэропорт Дубая (DXB) открыл первый в мире коридор на базе технологий искусственного интеллекта, он позволяет пассажирам проходить иммиграционный контроль без остановок и предъявления документов.

Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, ИИ-система обрабатывает до десяти человек одновременно, распознавая пассажиров еще до их физического прибытия к контрольным пунктам, сообщил генерал-лейтенант Мухаммед Ахмед Аль Марри, генеральный директор Главного управления по вопросам резидентства и делам иностранцев Дубая (GDRFA), передает Day.Az.

Новый ИИ-коридор ускоряет прохождение процедур и удваивает пропускную способность аэропорта. Система также выявляет нарушения, перенаправляя подозрительные паспорта напрямую к экспертам соответствующего отдела.

Аэропорт Дубая сохранил статус самого загруженного в мире по объему международного пассажиропотока в 2024 году. Внедрение передовых технологий сокращает время ожидания и предотвращает столпотворения, делая прохождение всех процедур комфортным процессом для всех путешественников.