Приложения Windows начали обновлять принудительно

Корпорация Microsoft изменила политику обновлений сторонних приложений, запретив отключать апдейты. Об этом сообщает немецкое издание Deskmodder, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Нововведение заметили в одной из последних версий Windows 11. Энтузиасты обратили внимание, что из настроек Microsoft Store - официального магазина приложений для Windows - исчезла опция отключения автоматической установки обновлений.

В материале говорится, что пользователи могут только отсрочить обновления - на срок до 1 до 5 недель. Однако совсем отказаться от их установки не получится. Специалисты предположили, что пользователей принуждают устанавливать обновлений из соображений безопасности - апдейты вместе с новыми функциями приносят различные патчи.

При этом ранее пользователи могли отключить обновления через реестр, но его редактирование больше ни на что не влияет. Отказаться от обновлений определенного приложения можно только на компьютерах с корпоративной лицензией Windows через редактор групповой политики.