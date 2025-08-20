Тело пропавшего мужчины обнаружено после пяти месяцев исчезновения

Генеральная прокуратура Азербайджана продолжает всестороннее расследование нераскрытых уголовных дел прошлых лет, включая случаи исчезновения граждан. В ходе проведённых мероприятий следственным органам удалось выявить факт умышленного убийства мужчины, пропавшего без вести пять месяцев назад.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ведомства, после исчезновения Тамерлана Садыгова (1994 г.р.) из села Ашагы Салахлы Газахского района 20 марта, в местной прокуратуре было открыто уголовное дело по статье 125 УК АР ("доведение до самоубийства").

В ходе дальнейшего расследования были собраны доказательства, указывающие на умышленное убийство Садыгова его односельчанином Халигом Мамедрзаевым (1988 г.р.). Тело погибшего было тайно захоронено во дворе частного дома.

Останки извлечены и направлены на судебно-медицинскую экспертизу. 20 августа Х.Мамедрзаев задержан в качестве подозреваемого. Следственные действия по делу продолжаются.