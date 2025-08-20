Число погибших при взрыве на заводе в России возросло

Число погибших при взрыве пороха на рязанском заводе "Эластик" увеличилось до 26 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом 20 августа сообщается в Telegram-канале регионального оперативного штаба.

Пожар в производственном цехе предприятия начался утром 15-го числа. Накануне сотрудники МЧС завершили аварийно-спасательные работы, в которых участвовали 360 специалистов. В ведомстве проинформировали о 25 жертвах и 139 пострадавших.

"По состоянию на 20 августа в результате ЧП в Шиловском районе в списках погибших - 26 человек", - рассказали в оперштабе.