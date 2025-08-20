https://news.day.az/world/1775143.html Узбекистан вошел в Книгу рекордов Гиннесса В Узбекистане установлен новый мировой рекорд - 1946 молодых инженеров одновременно собрали 1946 роботов. Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на узбекские СМИ, достижение было официально зафиксировано представителями Книги рекордов Гиннесса, передает Day.Az.
В Узбекистане установлен новый мировой рекорд - 1946 молодых инженеров одновременно собрали 1946 роботов.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на узбекские СМИ, достижение было официально зафиксировано представителями Книги рекордов Гиннесса, передает Day.Az.
Рекорд был установлен в рамках инженерного фестиваля Muhandislik Missiyasi ("Инженерная миссия").
Предыдущий рекорд в этой номинации был установлен в индийском городе Бхопал 23 января 2023 года. Тогда 1459 школьников собрали сельскохозяйственных роботов для посева и ухода за растениями.
