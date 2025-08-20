Узбекистан вошел в Книгу рекордов Гиннесса

В Узбекистане установлен новый мировой рекорд - 1946 молодых инженеров одновременно собрали 1946 роботов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на узбекские СМИ, достижение было официально зафиксировано представителями Книги рекордов Гиннесса, передает Day.Az.

Рекорд был установлен в рамках инженерного фестиваля Muhandislik Missiyasi ("Инженерная миссия").

Предыдущий рекорд в этой номинации был установлен в индийском городе Бхопал 23 января 2023 года. Тогда 1459 школьников собрали сельскохозяйственных роботов для посева и ухода за растениями.