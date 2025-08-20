Нейросеть Илона Маска слила в сеть переписки с пользователями

Более 370 тысяч чатов с искусственным интеллектом Grok были выложены на платформе и проиндексированы поисковиками, что сделало их доступными для всех пользователей. Об этом сообщает Forbes, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Помимо текстовых диалогов, в открытом доступе оказались загруженные пользователями фотографии, таблицы и документы. Всему виной Share, которая создает уникальную ссылку для показа чата другим пользователям. Оказалось, что эти ссылки индексировались поисковыми системами, несмотря на отсутствие соответствующих предупреждений.

Журналисты Forbes обнаружили, что в опубликованных чатах пользователи делились личными данными, включая имена, медицинские и психологические вопросы, а в отдельных случаях даже пароли. Также были выявлены запросы на генерацию противоправного контента: инструкции по изготовлению запрещенных веществ, созданию вредоносного ПО и взрывчатки, а также материалы с призывами к насилию.

Примечательно, что летом аналогичные случаи фиксировались и у других ИИ-платформ, включая ChatGPT, однако в тех случаях публикация переписок происходила с согласия пользователей.