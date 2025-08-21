https://news.day.az/society/1775167.html Масссовое отравление донером в Шамкире В Шамкирском районе произошёл массовый случай отравления. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, более 20 человек были госпитализированы с признаками отравления. По предварительным данным, причиной отравления стал донер.
