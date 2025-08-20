Почему так важно остановить Россию?

Автор: Акпер Гасанов

Этот ужас длится почти три с половиной года. И конца ему, увы, еще не видно. Вот и в ночь на 20 августа российская армия вновь обрушила на Украину удары. Президент Украины Володимир Зеленский назвал случившееся "демонстративными ударами" и призвал партнеров ввести новые санкции против РФ.

"Этой ночью в результате удара беспилотника по Ахтырке в Сумской области пострадали 14 человек. После обстрела за помощью обратилась семья с ранеными детьми - пяти месяцев, четырех лет, шести лет. В Константиновке Донецкой области в результате удара КАБ повреждены пять многоквартирных домов, под завалами до сих пор находятся не менее трех человек. Спасательная операция продолжается. Также был нанесен подлый удар по газораспределительной станции в Одесской области. Также были обстрелы в Черниговской, Харьковской и Полтавской областях. Всего более 60 беспилотников и баллистическая ракета", - говорится в сообщении.

Такие действия российских войск свидетельствуют о том, что в реальности, вопреки громким заявлениям о больших шансах на перемирие, им не пахнет. Россия целенаправленно уничтожает украинские объекты энергетической инфраструктуры, в том числе и те, что принадлежат Азербайджану. Все это явно делается с целью ослабить Украину к тому времени, когда наступят холода.

При этом, Россия активно готовится воевать и с союзниками Украины. Вовсе неспроста журнал МИД РФ назвал Балтийское море "потенциальным театром военных действий". В статье, опубликованной в подведомственном журнале "Международная жизнь", говорится о формировании "противниками" в странах Балтии (Эстонии, Латвии, Литве) и Северной Европы (в частности, Финляндии) так называемой "серой зоны".

В этой связи стоит напомнить, что российские пропагандисты уже давно призывают "расширить СВО" на нашу страну, грозят ударами по Баку. В целом, градус азербайджанофобии в России достиг своей высочайшей отметки. И то, что на днях имел место запрет на въезд в Россию азербайджанского музыкального продюссера Эмина Эфенди - всего лишь одно из звеньев этой цепи.

Практически ежедневно мы слышим о фактах давления на представителей азербайджанской диаспоры в России. Так, профессор МУПИ, член Союза писателей России Игорь Скурлатов публично разразился потоком оскорблений в адрес Азербайджана, назвав его "лилипутским государством с неясным этногенезом" и призвав "наказать" азербайджанскую диаспору в России.

Подобные заявления - не частное мнение, а отражение общей атмосферы азербайджанофобии, которую последовательно культивируют внутри России. Мы наблюдаем системную кампанию, в которой участвуют как федеральные телеканалы, транслирующие ненависть и ложь, так и кремлевские телеграм-каналы, настраивающие россиян против азербайджанцев.

А ведь все это вовсе не удивительно. Если отмотать ленту новейшей истории Азербайджана назад, то мы легко убедимся в том, что Россия сыграла немалую роль в оккупации 20% территории Азербайджана в ходе Первой Карабахской войны. Достаточно вспомнить о шести военнослужащих 7-й армии РФ (дислоцировалась в Армении), захваченных азербайджанскими силами 10-11 сентября 1992 года. В 1993-м пятерых приговорили к расстрелу, одного - к 15 годам.

А ведь это был всего лишь один эпизод такого рода. Вот и известный российский журналист Александр Невзоров, который был свидетелем военного противостояния в Карабахе, не раз подчеркивал - на стороне армян воевали псковские десантники. То же самое мы увидели и в ходе 44-дневной войны, когда на стороне армян воевали сотни "вагнеровцев". Плюс, Россия всегда обильно снабжала Армению оружием.

Напомню, что независимый OSINT - проект Oryx, который учитывает только подтвержденные фото/видео, задокументировал 1676 единиц армянской техники и вооружений, из них 796 - захвачены (остальные - уничтожены/повреждены/брошены). В числе захваченных - в основном техника советского/российского производства (Т-72, БМП, Д-30 и др.). Если по категориям, то это: танки - 255 (103 захвачены), БМП/БТР- 251 (125 захвачены), артиллерия - 291 (из них значительная часть буксируемых Д-30), РСЗО, ЗРК, РЛС.

Собственно говоря, любой посетитель Парка военных трофеев в Баку может убедиться в том, что вся представленная там техника - российская. Есть там, кстати, даже та, на которую нанесены буквы V и Z-. Танки и БТР именно с этими буквами не раз потом "светились" в ходе российского вторжения в Украину. И если сейчас, общими усилиями не остановить Россию, то точно такие же танки и БТР появятся на территории разных европейских стран. А по мирным европейским городам могут быть точно такие же ракетно-дроновые прилеты, что и по населенным пунктам Украины.