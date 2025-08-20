Мировая звезда мотофристайла исполнил смертельно опасный трюк

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

27-летний Люк Акерманн сделал сальто (цунами-бэкфлип) через дорожную конструкцию, между двумя грузовиками в движении.