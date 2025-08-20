https://news.day.az/world/1775166.html Мировая звезда мотофристайла исполнил смертельно опасный трюк - ВИДЕО Мировая звезда мотофристайла исполнил смертельно опасный трюк. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. 27-летний Люк Акерманн сделал сальто (цунами-бэкфлип) через дорожную конструкцию, между двумя грузовиками в движении.
