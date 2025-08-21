https://news.day.az/world/1775168.html Украина выходит из очередного соглашения СНГ Власти Украины приняли решение о выходе из очередного соглашения в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Как передает Day.Az, об этом сообщил представитель правительства Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук в своём Telegram-канале.
