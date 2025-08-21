Украина выходит из очередного соглашения СНГ

Власти Украины приняли решение о выходе из очередного соглашения в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как передает Day.Az, об этом сообщил представитель правительства Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук в своём Telegram-канале.

"Одобрен законопроект о выходе из Соглашения о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами - участниками СНГ", - отметил Мельничук.

Напомним, соглашение было подписано 25 ноября 1998 года в Москве и ратифицировано Украиной 20 апреля 2000 года.