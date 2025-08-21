https://news.day.az/sport/1775169.html Азербайджанская спортсменка выиграла бронзовую медаль на чемпионате мира В болгарском городе Самоков продолжается чемпионат мира по борьбе U-20. Как передает Day.Az, в четвертый день соревнований в женской борьбе была завоевана первая медаль. Гюнай Гурбанова (59 кг) в поединке за бронзовую медаль встретилась с канадкой Эллой Финдинг. Очки, набранные в первом раунде, стали решающими.
