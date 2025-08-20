https://news.day.az/world/1775163.html В Грузии произошло два землетрясения Сегодня в Грузии в течение получаса в одном и том же районе произошло два землетрясения. Как сообщает Day.Az, об этом проинформировали местные СМИ. Первый подземный толчок был зафиксирован сегодня в 18:13 на северо-востоке страны, в 9 км от города Сенаки. Магнитуда землетрясения составила 3,8.
В Грузии произошло два землетрясения
Сегодня в Грузии в течение получаса в одном и том же районе произошло два землетрясения.
Как сообщает Day.Az, об этом проинформировали местные СМИ.
Первый подземный толчок был зафиксирован сегодня в 18:13 на северо-востоке страны, в 9 км от города Сенаки.
Магнитуда землетрясения составила 3,8. В этом же районе в 18:39 произошло второе землетрясение силой 3,7 балла.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре