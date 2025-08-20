В Грузии произошло два землетрясения

Сегодня в Грузии в течение получаса в одном и том же районе произошло два землетрясения.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировали местные СМИ.

Первый подземный толчок был зафиксирован сегодня в 18:13 на северо-востоке страны, в 9 км от города Сенаки.

Магнитуда землетрясения составила 3,8. В этом же районе в 18:39 произошло второе землетрясение силой 3,7 балла.