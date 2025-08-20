Автор: Лейла Таривердиева

В мае этого года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О подготовке "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027-2030 годы"".

Развитие регионов страны - это одно из приоритетных направлений государственной политики Азербайджана. Гармоничное развитие всех уголков страны предполагает широкий спектр мер, которые осуществляются поэтапно с 2003 года, когда Президент Ильхам Алиев утвердил первую Госпрограмму социально-экономического развития регионов. В рамках нескольких последовавших затем госпрограмм в регионах Азербайджана проделана огромная работа. И работа очень успешная, о чем говорит год от года меняющийся облик страны. Быстро развивается современная инфраструктура, облагораживаются природные ландшафты, строятся новые дороги, реализуются меры, направленные на поддержку предпринимательства в сельской местности, повышение занятости и развитие туристического потенциала.

И, конечно же, особое место отводится развитию городов. В последние годы на глазах хорошеет и растет Сумгайыт, как развивается древняя Гянджа.

Гянджа - это жемчужина Азербайджана, в которой заключен богатый пласт истории страны. При этом она и современный город, с передовой инфраструктурой, растущий индустриальный центр. У Гянджи особое место в истории азербайджанского народа, у нее, несомненно, есть свои, особые задачи и в развитии современного Азербайджана.

20 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Гянджу. Первые лица государства приняли участие в закладке предприятия ООО "Азербазальт", ознакомились с ходом строительных работ на городском стадионе Гянджи и в Гянджинском мемориальном комплексе. Президент и Первая леди также побывали на строительстве комплекса отдыха "Гаджикенд".

Все эти объекты очень важны для города, а Мемориальный комплекс станет достоянием всей страны. Он создается на месте руин, оставшихся от мирных кварталов Гянджи после армянских бомбежек октября 2020 года.

Мемориальный комплекс Президент Ильхам Алиев заложил во время поездки в Гянджу в январе 2022 года. Мемориал строится на территории площадью около четырех гектаров. Разрушенные здания не восстанавливаются, руины будут служить напоминанием будущим поколениям о том, что пришлось пережить азербайджанскому народу. Эта память необходима даже в условиях мира. Как сказал на церемонии закладки мемориала глава государства, это не должно быть стерто из нашей памяти. "Война закончилась. Да, мы говорим, что нужен мир. Но мы никогда не должны забывать зверств армян, армянский фашизм. Не должны забывать жертв Ходжалы. Не должны забывать и не забудем жертв Гянджи и других наших городов", - сказал Президент.

Поездки главы государства в Гянджу всегда ознаменовываются открытием или закладкой важных объектов. Так, в 2017 году Президент Ильхам Алиев открывал новое здание Гянджинской государственной филармонии, в 2022 году - обновленный Гянджинский драматический театр, в 2006-м Президент открывал Международный аэропорт Гянджи, а в 2024-м - Гянджинский дворец спорта. В 2020-м Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового учебного корпуса Азербайджанского государственного аграрного университета.

Дворец спорта и строящийся сейчас городской стадион Гянджи являются на сегодня приоритетными объектами, потому что в этом городе пройдут соревнования в рамках III Игр стран СНГ, которые стартуют в конце сентября.

Дворец спорта возведен по распоряжению Президента Ильхама Алиева и является уникальным в своем роде спортивным сооружением. В нем созданы условия для всех соревнований практически по всем видам спорта. Посетив строящийся объект в январе 2022 года, Президент Ильхам Алиев отметил, что "в Азербайджане нет такого большого дворца спорта, даже в Баку. Хотя в Баку много дворцов спорта, но там нет такого, чтобы все основные виды спорта были сконцентрированы в одном месте".

Что касается центрального стадиона Гянджи (которому уже 61 год), то работы будут завершены к началу Игр СНГ. Именно здесь пройдут церемонии открытия и закрытия Игр. Стадион вмешает 15 400 зрителей.

Город готовится к спортивному празднику не только на спортивных площадках. Обновляется покрытие дорог, ремонтируются фонтаны и фасады домов, создаются новые зеленые зоны.

До конца этого года в Гяндже откроется Инновационный центр. Центр создается в рамках программы расширения инновационной активности в регионах. Новые проекты и новые идеи необходимы городу.

За последние годы в Гяндже реализованы основные инфраструктурные проекты. Полностью решен вопрос снабжения электроэнергией, построены новые подстанции и капитально отремонтированы старые. При решении вопросов энергоснабжения учитывается растущий промышленный потенциал города.

Свет, газ, вода, дороги - это основная инфраструктура жизнеобеспечения. Завершена газификация Гянджи, реализуется проект в сфере водоснабжения и канализации. Модернизированы автомобильные дороги, в том числе ведущие в Гянджу, успешно работает железнодорожная магистраль со скоростным движением. Параллельно в городе ремонтируются и строятся школы, лечебные учреждения.

Гянджа - это древний, пропитанный историей город. И в то же врем это город будущего. Того будущего, которое строит Азербайджан под руководством своего Президента.