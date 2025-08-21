https://news.day.az/world/1775170.html Армия Израиля начала наступление на Газу ЦАХАЛ начала наступление на Газу, сообщил The Jerusalem Post представитель армии обороны Израиля генерал Эффи Дефрин, передает Day.Az. "Наши силы уже контролируют окраины города", - сказал он.
Армия Израиля начала наступление на Газу
ЦАХАЛ начала наступление на Газу, сообщил The Jerusalem Post представитель армии обороны Израиля генерал Эффи Дефрин, передает Day.Az.
"Наши силы уже контролируют окраины города", - сказал он.
Советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман ранее сообщил, что глава правительства Биньямин Нетаньяху поручил "сократить сроки операции, чтобы как можно быстрее ликвидировать последние опорные пункты террористов и добиться окончательного разгрома ХАМАС".
