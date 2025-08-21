Армия Израиля начала наступление на Газу

ЦАХАЛ начала наступление на Газу, сообщил The Jerusalem Post представитель армии обороны Израиля генерал Эффи Дефрин, передает Day.Az.

"Наши силы уже контролируют окраины города", - сказал он.

Советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман ранее сообщил, что глава правительства Биньямин Нетаньяху поручил "сократить сроки операции, чтобы как можно быстрее ликвидировать последние опорные пункты террористов и добиться окончательного разгрома ХАМАС".