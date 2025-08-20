Посольство Сирии возобновило свою работу в Ливии спустя 13 лет

Посольство Сирийской Арабской Республики возобновило свою работу в Ливии спустя 13 лет.

Как сообщает Day.Az, об этом заявило Правительство национального единства, действующее в Триполи.

Согласно заявлению, делегация Министерства иностранных дел Сирии уже начала оказывать консульские услуги в расположенном в столице Ливии временном представительстве.