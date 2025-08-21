"Фенербахче" не смог сломить сопротивление "Бенфики"

Сегодня в Лиге чемпионов УЕФА состоялись очередные матчи раунда плей-офф.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, четырьмя встречами были завершены первые игры стадии. Одним из самых ожидаемых матчей дня стал поединок в Турции. В Стамбуле "Фенербахче" принимал португальскую "Бенфику". За 90 минут команды так и не смогли открыть счет - 0:0.

Сюрпризом тура стал результат "Кайрата", который добился ничьей в гостях у "Селтика" в Шотландии. И там табло осталось без изменений.

В то же время "Буде/Глимт" одержал уверенную победу, разгромив "Штурм" со счетом 5:0. Норвежский чемпион фактически обеспечил себе путевку в групповую стадию.

Результаты:

"Фенербахче" (Турция) - "Бенфика" (Португалия) - 0:0

"Базель" (Швейцария) - "Копенгаген" (Дания) - 1:1

"Селтик" (Шотландия) - "Кайрат" (Казахстан) - 0:0

"Буде/Глимт" (Норвегия) - "Штурм" (Австрия) - 5:0

Ответные матчи плей-офф состоятся 26-27 августа.