Растет число жертв наводнения в Нигере
Не менее 47 человек погибли, более 56,7 тыс. пострадали в результате наводнения в Нигере.
Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Journal du Niger со ссылкой на данные Главного управления гражданской обороны африканского государства.
По данным издания, страна с обычно пустынным и засушливым климатом оказалась охвачена крупной гуманитарной катастрофой вследствие продолжительных ливней, которые не стихают несколько недель.
