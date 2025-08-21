Растет число жертв наводнения в Нигере

Не менее 47 человек погибли, более 56,7 тыс. пострадали в результате наводнения в Нигере.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Journal du Niger со ссылкой на данные Главного управления гражданской обороны африканского государства.

По данным издания, страна с обычно пустынным и засушливым климатом оказалась охвачена крупной гуманитарной катастрофой вследствие продолжительных ливней, которые не стихают несколько недель.