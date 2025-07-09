Десятки человек пропали после наводнения в реке Бхоте-Коши

Более двух десятков человек пропали без вести после того, как проливные дожди в тибетском регионе Китая вызвали внезапное наводнение в реке Бхоте-Коши, которая протекает как через Китай, так и через Непал.

Как передает Day.Az, потоки воды унесли с собой так называемый "Мост дружбы" (Friendship Bridge), который соединяет обе страны.

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