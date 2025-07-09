https://news.day.az/world/1766696.html Десятки человек пропали после наводнения в реке Бхоте-Коши - ВИДЕО Более двух десятков человек пропали без вести после того, как проливные дожди в тибетском регионе Китая вызвали внезапное наводнение в реке Бхоте-Коши, которая протекает как через Китай, так и через Непал. Как передает Day.Az, потоки воды унесли с собой так называемый "Мост дружбы" (Friendship Bridge), который соединяет обе страны.
Десятки человек пропали после наводнения в реке Бхоте-Коши - ВИДЕО
Более двух десятков человек пропали без вести после того, как проливные дожди в тибетском регионе Китая вызвали внезапное наводнение в реке Бхоте-Коши, которая протекает как через Китай, так и через Непал.
Как передает Day.Az, потоки воды унесли с собой так называемый "Мост дружбы" (Friendship Bridge), который соединяет обе страны.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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