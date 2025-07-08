В Японии растет число заболевших коклюшем

За первые шесть месяцев текущего года в Японии зафиксировано около 40 тысяч случаев заболевания коклюшем.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на национальный телеканал NHK, этот показатель стал рекордным за всю историю наблюдений, более чем в два раза превысив цифры 2019 года, который ранее считался наиболее неблагополучным по распространению этой инфекции.

По данным на конец мая 2025 года, с января было выявлено порядка 19,3 тысячи заболевших. Это на 2,4 тысячи случаев больше, чем за весь 2019 год.

Наибольшее количество инфицированных зарегистрировано в префектурах Хёго, Тиба, Ниигата и Фукуока, а также в столичном регионе Токио.